HSP: “Marktpartijen worden voortdurend geholpen, moet afgelopen zijn”

Bij het zien van de brief die wethouder Boudewijn Revis stuurde aan de Haagse gemeenteraad over de bouwplannen van het Koningin Julianaplein bij het Centraal Station gingen de handen dinsdag niet op elkaar bij raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. “We hebben jaren geleden afgesproken dat in de woontorens op het plein minstens 50 sociale huurwoningen zouden komen, zodat ook mensen met een smalle beurs de mogelijkheid hebben om in het centrum van de stad te wonen. Dat is een harde afspraak die wij hebben gemaakt destijds. Daar dreigde van afgeweken te worden. Daar was ik niet blij mee om dat te horen.”

Schokkende brief van scheidend wethouder Revis over planontwikkeling KJ-Plein bij Centraal Station. Sociale woningbouw wordt afgekocht, regels middeldure huur omzeild, bouwer financieel gecompenseerd en meer ellende. Wat een wanvertoning: https://t.co/7RC59Sb5qw — Peter Bos (@HSPeterBos) September 8, 2020

In de brief viel te lezen dat de geplande sociale huurwoningen niet naar een corporatie gaan, maar dat ze verkocht mogen worden aan een belegger. “De woningen worden verkocht aan een belegger, maar ze blijven wel sociaal. Ze blijven wel betaalbaar. Dat is op zich goed nieuws. Maar ik heb toch wel twijfels of die belegger dat ook echt gaat doen en hoe hard die afspraken dan precies zijn.” Bos had liever gezien dat een corporatie het beheer kreeg over de sociale woningen. “Die zijn betrouwbaar, maar of een belegger dat ook gaat doen dat moet ik nog maar zien.”

Sociale huurwoningen KJ-Plein blijven sociaal. Worden alleen niet verkocht aan corporatie, maar aan belegger. En de gemeente krijgt ook nog geld toe. Namelijk 510.000,-. Allemaal om de gestegen bouwkosten van de ontwikkelaar te compenseren. Heel raar verhaal. — Peter Bos (@HSPeterBos) September 9, 2020

Na het debat van woensdagochtend met de wethouder is er ook duidelijk geworden dat de doelstelling voor middeldure huur blijft bestaan. “Ook dat gaat er wel komen, maar de gemeente heeft een garantie afgegeven dat als dat heel veel extra kosten oplevert voor de eigenaar, dan gaat de gemeente dat ook weer compenseren. Ik vind dat een beetje gek, dat al die ontwikkelaars die grote plannen hebben voor de stad iedere keer maar hun afspraken met de gemeente kunnen wijzigen en financieel gecompenseerd worden door de gemeente.” Die compensatie vindt Bos niet kloppen: “Risico’s voor kostenstijging en dat soort zaken die liggen bij de bouwers en die moeten zich er aan houden. Die risico’s hebben ze zelf genomen. Je moet niet als gemeente toegeven aan hun eisen.”

Het beeld dat afspraken worden herzien en dat de gemeente daarbij opdraait voor extra kosten is iets wat Bos al vaker heeft zien gebeuren. “Mijn gevoel is dat de marktpartijen – de aannemers, de bouwers, de ontwikkelaars, de beleggers – het voor het zeggen hebben en dat die uiteindelijk toch hun zin krijgen. Ze hebben een machtspositie en kunnen de gemeente onder druk zetten. De gemeente is daar niet tegen bestand en die zou veel harder moeten onderhandelen. De politieke situatie is zo dat we afgelopen jaren met wethouder Revis voortdurend hebben gezien dat de marktpartijen iedere keer geholpen worden. En dat moet een keer afgelopen zijn. Ik hoop dat de nieuwe wethouder die hem gaat opvolgen wel zijn rug recht houdt.”

Luister hier naar het gesprek met Peter Bos op Den Haag FM.