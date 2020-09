Museum RockArt toch niet naar Alphen: “De ouwe Tempel zou toch een prachtige plek zijn?”

Nu duidelijk is dat museum RockArt waarschijnlijk toch niet naar Alphen aan de Rijn verhuist is er wellicht een mogelijkheid om het alsnog naar Den Haag te halen, in het verleden werd daar al vaker over gesproken. “Wie weet. De ouwe Tempel zou toch een prachtige plek zijn? Maar zo kunnen we wel meer plaatsen aanwijzen in Den Haag”, zegt stadspoëet Victor Meijer in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Den Haag is natuurlijk vanuit de geschiedenis popstad nummer 1.”

Meijer mocht onlangs bij de onthulling van de beeltenis van Shocking Blue-zangeres Mariska Veres een voordracht doen. Zowel Veres als een tekst van The Motions is te zien in het Zeeheldenkwartier, dit als eerbetoon aan de Haagse artiesten. “Ik vind dat wij in Den Haag, middels Henk Augustijn en anderen, goed bezig zijn om dat te eren.”

“Ik zeg: heel graag het rockmuseum naar Den Haag. Maar het is veel groter dan Den Haag. Het is toch een landelijk museum wat er staat?” Bereikbaarheid van het museum is voor Meijer van belang voor de nieuwe locatie van het museum en dan zou hij het zich kunnen voorstellen als het buiten onze stad een plek vindt. “Ik vind dat museum RockArt veel groter is dan Den Haag. De popmuziek van Nederland is een beatscene die over heel Nederland is gegaan. Waarom niet in Utrecht? In het midden van het land, zodat iedereen het kan bereiken?” Al vlakt Meijer zijn eigen stad zeker niet uit: “Maar er is hier in Den Haag ook best wel een plek voor te vinden.”

Museum RockArt, wat nu nog een plek heeft in Hoek van Holland, heeft al meermaals aangegeven te willen verhuizen, dit omdat het Hoekse pand te klein wordt voor het popmuseum. Den Haag is een stad die in het verleden als passend werd beschouwd door museumdirecteur Jaap Schut. Hart voor Den Haag is als politieke partij al langer voorstander van het halen van het museum naar Den Haag. Een woordvoerder van het museum laat aan WOS weten dat een verhuizing naar Alphen nog niet helemaal van tafel is.

Luister hier naar het gesprek met Victor Meijer op Den Haag FM.