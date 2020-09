Scholieren Hofstad Lyceum krijgen college van minister Hoekstra

De derde dinsdag in september komt steeds dichterbij en dat betekent natuurlijk altijd één ding: Prinsjesdag. Op deze dag worden de begrotingsplannen van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd. Een week voor de presentatie van de Prinsjesdagstukken gaf minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën een college op het Hofstad Lyceum over Prinsjesdag.

“Omdat ik het heel erg belangrijk vind om de volgende generatie dat onze volgende generatie bewust is over ons geld”, aldus minister Hoekstra. ”Er worden altijd weer leuke nieuwe vragen gesteld over bijvoorbeeld het terugbetalen van het geld na de corona-crisis” vervolgt de minister. Tijdens de vragenronde durft een van de leerlingen zelfs te vragen of minister Hoekstra tevreden is met zijn salaris.

Ook dit jaar zijn de Prinsjesdagstukken weer uitgelekt. ”Het is dit jaar zelfs eerder gebeurd dan in vorige jaren en dat is natuurlijk ontzettend jammer omdat het veel van de spanning weg haalt van Prinsjesdag zelf”, zegt Hoekstra hier over.