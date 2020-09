Steven (22) start Patta Spa: een bedrijf dat sneakers reinigt

Echte sneaker-liefhebbers herkennen het probleem vast. Je hebt net nieuwe schoenen gekocht maar binnen de kortste keren zien ze er niet meer zo mooi uit als toen je ze gekocht had. De 22-jarige Steven Pardi besloot hiervoor een oplossing te bieden: hij begon een eigen bedrijf om schoenen te reinigen.

Steven woont samen met zijn vriendin in een appartementje in het centrum van Den Haag. Het is overduidelijk dat hij gek is op sneakers. Zowel bij de entree als in de woonkamer staan twee grote kasten helemaal gevuld met schoenen. ‘De liefde voor sneakers heeft er sinds jongs af aan al in gezeten’, vertelt hij. ‘Vroeger kreeg ik van mijn moeder 200 euro om nieuwe kleren te gaan halen en zeker 150 euro daarvan maakte ik op aan schoenen’, zegt hij lachend.

‘Omdat ik zelf veel schoenen heb, neem ik vaak één dag in de maand om mijn eigen collectie goed schoon te maken. Hier plaatste ik dan wel is een foto van op Instagram en daar kwamen veel reacties op. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen’, vertelt Steven. De zaken lopen goed. ‘Juli was de eerste maand dat ik met Patta Spa meer heb verdiend dan met mijn bijbaantje.’

‘Omdat ik nu nog aan het studeren ben wil ik me nog niet volledig focussen op Patta Spa, maar als de studie klaar is wil ik dat wel heel graag doen’, antwoordt Steven op de vraag waarom hij zich nog niet fulltime op zijn onderneming richt. Als hij over twee jaar klaar is met studeren, hoopt hij personeel aan te kunnen nemen en in het centrum Den Haag een eigen winkel te kunnen openen.