Fons Groenendijk alweer weg bij Al Wahda FC

Fons Groenendijk is net als de overige leden van de technische staf van Al Wahda op non-actief gesteld. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De oud-trainer van ADO Den Haag was assistent-trainer van hoofdcoach Mark Wotte bij de club uit Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Al Wahda heeft nog geen competitiewedstrijd gespeeld onder leiding van Wotte en Groenendijk.

❌ | Al Wahda heeft zonder ook maar één competitieduel te hebben gespeeld bijna haar complete technische staf op non-actief gesteld. Dat betekent dat er voor Fons Groenendijk en Mark Wotte vroegtijdig een einde komt aan hun avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) September 10, 2020

Groenendijk was sinds 19 juli bij de club uit het Midden-Oosten. Daarvoor was ADO zijn laatste club. De Leidenaar nam in december afscheid van de Haagse vereniging.