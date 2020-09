Geplande verhuizing prostitutie naar Binckhorst volgens exploitant “nog geen gelopen race”

Een verhuizing van de raamprostitutie van de Doublet- en de Geleenstraat naar een nieuw erotisch centrum op de Binckhorst? Na de commissievergadering van woensdag vraagt raamexploitant Tjakko van Casa Viola zich af of dat wel zo 1, 2, 3 geregeld zal worden. “De raadsleden waren er niet echt van overtuigd en liepen er niet echt warm voor. Het is meer dat een paar politieke partijen dit graag zouden willen hebben, maar er worden heel veel -terechte- vraagtekens bij gezet. Voor ons is het nog zeker geen gelopen race”, zegt Tjakko beschouwend in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Er is nog niemand bij de gemeente die heeft gezegd ‘het is een financieel sluitende businesscase’, dat is een van de randvoorwaarden van het coalitieakkoord.”

De huidige coalitie heeft afgesproken te komen tot een verhuizing van de sector. “De wens is er natuurlijk. En die ligt er al tijden. Vroeger werd dat onder de noemer van overlast geschoven.” Nu zouden vooral de ontwikkelingen in de markt en het verdedigen van de werkomstandigheden van de sekswerker reden zijn voor de verhuizing vertelt Tjakko. “Iedere keer komen ze met iets anders zo lijkt het ons.”

“Als we nu niks doen zie je dat steeds meer prostitutie naar de illegaliteit verdwijnt. En dat de Doublet- en Geleenstraat hard verloederen. Eigenlijk moeten we ons daarvoor schamen”, zei wethouder Boudewijn Revis in februari over de voorgenomen verhuizing van sekswerkers naar een erotisch centrum op de rand van het stadscentrum en de Binckhorst. “Op de nieuwe locatie kun je ervoor zorgen dat het mooier en netter is. Dat er betere arbeidsomstandigheden zijn, misschien ook uitstapprogramma’s.”

“Wij zijn een soort van paria’s”

“Meerdere raadsleden hebben ook gevraagd ‘is er al onderzocht wat er op de huidige locatie mogelijk is’, maar dan wordt er gezegd ‘nee, dat gaat veels te veel geld kosten, dat doen we maar niet'”, zo parafraseert Tjakko. “De gemeente heeft natuurlijk al jaren onderzocht hoe ze van die ‘vervelende’ Doubletstraat af kunnen komen. Dit lijkt alsof je weggepromoveerd wordt naar een erotisch centrum en dat men dan zoiets heeft ‘dan zijn ze daar blij’ en over 20 jaar dan komt er een of ander station… En dan moet je ergens naast de IKEA in Delft gaan zitten ofzo? Wij moeten gewoon uit het straatbeeld. En dat is wat iedereen ook zo steekt: wij zijn een soort van paria’s, niemand wil ons hebben. Terwijl wij gewoon een gelegaliseerde branche zijn.”

Hart voor Den Haag zegt zich te kunnen vinden in sluiting van de Doubletstraat, maar wil dat er onderzocht wordt of het verbeteren van de Geleenstraat een oplossing kan zijn. De partij refereert er daarbij aan dat draagvlak voor de verhuizing naar de Binckhorst er vanuit de sekswerkers niet is. Ook Binck36 verzet zich tegen de komst van een erotisch centrum als nieuwe buur.

