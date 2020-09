Haags voetbaltwitteraar van het jaar: “Ik ben niet kritisch op ADO, ik ben realistisch”

In de eerste echte O, O, Den Haag de ADO Podcast van het nieuwe seizoen is Haags voetbaltwitteraar van het jaar @LangeToepie te gast. Het gaat over de nieuwe energie bij de club en de verwachtingen voor komend seizoen. Ook vertelt LangeToepie waarom hij in zijn eerste twitterjaren het liefst anoniem wilde blijven.

In de podcast komen presentatoren Lieuwe van Slooten en Rogier Heimgartner samen met vaste side-kick Alberto van der Spiegel terug op het vertrek van Lex Immers en Tom Beugelsdijk. Alberto vertelt daar best kapot van te zijn geweest, maar is positief over jonge groep die komend weekend aan de Eredivisie begint. In het gevulde koek klassement doen de heren weer een voorspelling.

Rene Pas

