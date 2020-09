Minder nieuwe besmettingen na piek: 823, in Haaglanden 77

Vermissing Niek de Graaf: politie zoekt getuigen in Meijendel

LuckyTV van Sander van de Pavert terug als afsluiter Jinek en BEAU

Meer in

LuckyTV, vooral bekend van satirische filmpjes over ‘koning Willy’, is vanaf maandag de nieuwe afsluiter van het praatprogramma Jinek. Jarenlang maakte Sander van de Pavert de filmpjes voor De Wereld Draait Door. De video’s van de Hagenaar zullen ook te zien zijn in BEAU, dat wordt gepresenteerd door Beau van Erven Dorens.

Van de Pavert kreeg vooral bekendheid door zijn filmpjes over het koningshuis, waarin hij de stemmen van koningin Máxima en koning Willem-Alexander inspreekt met zijn eigen stem. Vooral evenementen zoals Prinsjesdag, Koningsdag en staatsbezoeken waren geliefde onderwerpen van de video’s.