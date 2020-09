Minder nieuwe besmettingen na piek: 823, in Haaglanden 77

Het aantal mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is toegenomen met 823. Dat zijn er beduidend minder dan de 1140 besmettingen die woensdag werden geregistreerd op het zogeheten coronadashboard van de overheid. Dat was het hoogste aantal gemelde infecties op een dag sinds april.

Ook dinsdag kwamen meer meldingen over positieve testresultaten binnen: 964. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt de cijfers van de GGD’en in het land, die de coronatests uitvoeren. Maandag werden 797 nieuwe besmettingen gemeld, zondag 925.

De Randstad blijft de hoogste aantallen besmettingen rapporteren. Regio Rotterdam-Rijnmond telde tussen woensdag- en donderdagochtend het hoogste aantal positieve testresultaten: 157. In Amsterdam en omstreken kwamen er 141 besmettingen bij, in de regio Haaglanden 77.

Mensen tussen de 20 en 40 jaar raken het vaakst besmet. In deze leeftijdscategorie valt 48 procent van de mensen die volgens de laatste cijfers positief zijn getest. Ruim een kwart is tussen de 40 en 60 jaar, 15 procent is ouder dan 60 jaar, 12 procent is jonger dan 20. Dat beeld is al enkele weken hetzelfde.