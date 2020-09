PvdA vindt lokale mondkapjesplicht “geen slecht idee”

Nu uit cijfers blijkt dat het aantal besmetting in Haaglanden flink oploopt – woensdag steeg het aantal besmettingen met 248 – wil PvdA Den Haag snel in debat met burgemeester Jan van Zanen. “Waar het om gaat is dat een deel van de maatregelen – en de verantwoordelijkheid ervoor – is neergelegd bij de regio. Dat betekent dat ik wil weten wat de burgemeester gaat doen en waarom hij dat doet”, zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik wil graag van de burgemeester horen waarom hij bepaalde maatregelen wel of niet neemt en hoe hij de stad en de gemeenteraad daarvan op de hoogte gaat houden en erbij gaat betrekken.”

Tseggai vindt het passend dat er maatregelen worden genomen nu het aantal besmettingen in Den Haag oploopt. “Een mondkapjesplicht vind ik geen slecht idee. In het centrum in Den Haag hebben we best wel smalle winkelstraten. En het is druk, dan is het moeilijk om afstand te houden. Daar zou je best wel kunnen nadenken over een mondkapjesplicht. Ik zou dat geen slecht idee vinden.”

“Het ei van Columbus is afstand houden”, vervolgt TSeggai. “En op plekken waar dat niet kan: mondkapjesplicht, beter handhaven en misschien ook gewoon reguleren. Misschien ook gewoon, als het druk is in de winkelstraten, zeggen ‘er kunnen niet meer mensen bij’. Ik denk dat dat een deel van de oplossing is.”

Het gaat in Den Haag niet goed met Corona. Vorige week in #raad070 al een debat hierover aangevraagd. Hopelijk snel met de burgemeester in debat over te nemen maatregelen! https://t.co/tf8GupGIk1 — Mikal Tseggai (@MikalTseggai) September 9, 2020

Ook de Haagse Stadspartij (HSP) heeft vragen gesteld over het gestegen aantal besmettingen in Den Haag. De partij van Joris Wijsmuller wil weten of er een verklaring is voor het opgelopen aantal besmettingen en of er herkenbare clusters van besmettingen zijn in Den Haag. Vervolgens wil de partij weten of er maatregelen genomen zullen worden.

Ook de mondkapjes komen naar voren in de vragen van de HSP, ze wil van de burgemeester weten bij welke indicatoren er in Den Haag zijn voor een eventuele mondkapjesplicht in de openbare ruimte. Daarnaast wil men meer aandacht voor geldende maatregelen als het bewaren van afstand. “Het naleven van de basisregels is essentieel om toename van het aantal besmettingen tegen te gaan”, zo schrijft de partij.

Den Haag is brandhaard, maar de burgemeester ziet geen aanleiding voor maatregelen. Tijdens de zomer heeft @HSPDenHaag al 3 sets vragen ingediend, en nu opnieuw: kom in actie! Corona-expert: 'Dan zou je in quarantaine moeten als je uit Den Haag komt.'

https://t.co/kM2ZAhTQHR — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) September 10, 2020

Den Haag oranje van kleur

Wanneer je het aantal coronabesmettingen in Den Haag vergelijkt met andere Europese gebieden, dan is de stad nu oranje van kleur. Dat zegt Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij mediapartner Omroep West. Hij roept de overheid op om grenswaarden met bijbehorende maatregelen in te stellen, net zoals in het buitenland.

Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen liet Omroep West woensdag weten dat de gemeente in gesprek is met het ministerie over extra maatregelen. “Er is altijd overleg tussen het Rijk en de gemeente, dus nu ook. Op dit moment zijn extra maatregelen nog niet aan de orde, maar als dit verandert dan laten we dat uiteraard weten.”

Luister hier naar het gesprek met Mikal Tseggai op Den Haag FM.