Verdachten gepakt voor handel in nep-merkartikelen

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige handel in goederen met vervalste merken. Het gaat om mannen van 40 en 41 jaar uit Den Haag, een 25-jarige vrouw uit Den Haag en een man van 22 jaar uit Monster schrijft mediapartner Omroep West. Ook zijn er Instagramaccounts in beslag genomen, waaronder die van Michael van der Plas, de ex van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie.

Een woordvoerder van de FIOD bevestigt dat zijn account is geblokkeerd op verdenking van het verkopen van nep-merkkleding. Ze wil niet zeggen of Van der Plas (40) ook een van de opgepakte verdachten is. Ook het account van Naomi, de vriendin van Van der Plas, is voorzien van een profielfoto van de FIOD.

Er zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht in Den Haag, Monster, Santpoort, Amsterdam en Rotterdam. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto en merkvervalste goederen. De accounts op Instagram waarop de goederen werden aangeboden, zijn door de FIOD en het Openbaar Ministerie voorzien van waarschuwende banners.

Verdachten in beperkingen

De 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag zijn aangehouden voor handel in goederen met nepmerken, witwassen en uitkeringsfraude. De 41-jarige man uit Den Haag zit vast voor witwassen en de 22-jarige man uit Monster is opgepakt voor handel in merkvervalste goederen. De aangehouden verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Foto: FIOD