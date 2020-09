Vermissing Niek de Graaf: politie zoekt getuigen in Meijendel

De politie is op zoek naar bezoekers van natuurgebied Meijendel bij Wassenaar die misschien meer weten over de vermiste Niek de Graaf, meldt mediapartner Omroep West. Speurhonden hebben daar een mogelijk geurspoor ontdekt.

De 56-jarige Niek de Graaf uit Den Haag is nu ruim twee weken vermist. Hij ging op dinsdag 25 augustus hardlopen, maar kwam daarna niet meer thuis. De man werd voor het laatst gezien in het Haagse Bos. Meerdere zoekacties en getuigenoproepen leverden nog niets op.

Speciale borden die eerst in het Haagse Bos stonden, zijn nu door de politie in Meijendel geplaatst. ‘We hopen dat mensen daar iets is opgevallen’, zegt een politiewoordvoerster. ‘Zolang er aanknopingspunten zijn, loopt het onderzoek door.’ Vooralsnog zijn er geen nieuwe zoekacties gepland.