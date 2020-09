Verschillende Haagse woningbouwprojecten krijgen subsidie van het Rijk

Ruim 51.000 nieuwbouwwoningen kunnen versneld worden gebouwd dankzij een financiële bijdrage van de rijksoverheid. In samenwerking met de gemeenten trekt het kabinet 621 miljoen euro uit voor de projecten. Dat meldt mediapartner Omroep West. In Den Haag krijgen de projecten Dreven/Gaarden/Zichten, Haagse Asfaltcentrale en HS kwartier subsidie toebedeeld.

Wethouder Martijn Balster is blij met de subsidie. ’26 miljoen voor betaalbaar wonen in Den Haag Zuidwest. Enorm belangrijk dat we zo kunnen bouwen aan mooie wijken met betaalbare, bereikbare en fatsoenlijke woningen voor iedereen. Hebben het geld van het rijk hier keihard bij nodig.’

Door de investering kunnen verschillende bouwprojecten eerder en sneller worden uitgevoerd. In veel gevallen gaat de eerste spade al volgend jaar de grond in. Er komen bovendien meer en meer betaalbare huizen dan oorspronkelijk gepland.

Meer kansen op woningmarkt voor starters en mensen met lagere inkomens

‘Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen gebouwd worden’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. ‘Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen.’ In totaal moeten de komende tien jaar 845.000 nieuwe woningen worden gebouwd.

Twee derde van de te bouwen woningen valt in de categorie betaalbaar. Het gaat dan om sociale huur, middenhuur (tussen de 700 en 1.000 euro) en goedkopere koopwoningen. De uitgekozen projecten zijn verspreid over het land. De toewijzing was in handen van een onafhankelijke commissie. In oktober start een tweede ronde waarin gemeenten projecten kunnen aandragen.