ADO en Leonardo da Vinci nieuwste aanwinsten voor het grote scherm in Den Haag

Meer in

Goed nieuws voor iedereen die ADO altijd al een keer in de bioscoop heeft willen zien; aanstaande zondag laat Pathé Spuimarkt de uitwedstrijd van ADO tegen Heracles Almelo zien op het grote doek.

“Het is de bedoeling dat de supporters weer kunnen genieten van hun club, hun wedstrijd’, zegt theatermanager Ellen Möller. “Het aanbod om in het stadion voetbal te gaan kijken is nu natuurlijk heel beperkt, dus kunnen supporters hier de wedstrijd live komen volgen.”

Maar niet alleen Pathé komt met iets nieuws; ook bij het Omniversum zitten ze niet stil. “Wij gaan beginnen met art-house films, documentaires en concerten”, zegt Alexandra van der Zee van het Omniversum. “Dat zijn geen grootbeeldfilms die mensen van ons gewend zijn, maar worden met een nieuwe 4k-projector op bioscoopformaat getoond. We gaan bijvoorbeeld een film over de werken van Leonardo da Vinci laten zien, maar ook een film van David Attenborough.”

Wie interesse heeft om zondag bij de voorstelling van ADO bij Pathé te zijn, moet wel opletten dat er van tevoren gereserveerd moet worden.