Afscheidsinterview wethouder Boudewijn Revis in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere aandacht besteed aan het afscheid van wethouder Boudewijn Revis (VVD).

Revis kondigde begin juli zijn vertrek aan als wethouder van financiën, stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen. Hij is sinds 2012 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als fractievoorzitter en gemeenteraadslid van de Haagse VVD.

De belangrijke dossiers die de VVD-wethouder de laatste maanden onder zich had waren de financiën omtrent de coronacrisis, cultuurcentrum Amare, de Rotterdamsebaan, en de stadsontwikkeling bij de Binckhorst. In Spuigasten blikt Revis terug op zijn politieke loopbaan in Den Haag.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

