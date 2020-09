ADO en Leonardo da Vinci nieuwste aanwinsten voor het grote scherm in Den Haag

Geen Ooievaarsrun dit jaar.. ‘Dit doet heel veel pijn’

Vanwege het coronavirus gaat de Ooievaarsrun dit jaar niet door. Ondanks het feit dat het al een tijdje bekend was, is er veel teleurstelling bij de organisatie en de deelnemers.

Normaal gesproken nemen honderden mensen met een verstandelijke beperking ieder jaar deel aan de Ooievaarsrun. De deelnemers rijden in een vrachtwagen mee in een rijtoer door het Westland en Den Haag. De toer eindigt op Scheveningen, waar een groot feest plaatsvindt in de visafslag.

Maar dit jaar moet er dus worden overgeslagen. ‘Het doet heel veel pijn. Je mist een stuk van je leven, want dit is een stuk van ons leven,’ aldus Ron Harsveld, voorzitter van de organisatie van de Ooievaarsrun.