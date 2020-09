Grootste kermis tijdens coronatijd in Nederland geopend op Malieveld

De grootste kermis van Nederland in coronatijd is vrijdagmiddag geopend. Ruim negentig attracties zullen de komende maand voor vertier zorgen op het Malieveld in Den Haag, dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘We zijn ontzettend blij’, zegt kermisexploitant Hans van Tol. ‘Ik heb zelf dit jaar twee kermissen gehad en we zitten al in het najaar, dus we hebben het hard nodig.’

Vanwege het coronavirus kon de voorjaarskermis dit jaar niet doorgaan. Inmiddels zijn kermissen weer toegestaan, maar in veel gemeenten is er geen toestemming gegeven. In Den Haag krijgen de kermisexploitanten wel een prominente plek.

‘Direct nadat we van premier Rutte hoorden dat de kermissen weer door konden gaan hebben we een vergunning aangevraagd’, zei kermisexploitant Jan Vermolen al eerder. ‘De najaarskermis was vorig jaar eigenlijk voor het laatst. Maar omdat de koningskermis niet door kon gaan, wilden we toch terug naar het Malieveld. Dus de dag na de bekendmaking hebben we de vergunning aangevraagd en ik vind dat de nieuwe burgemeester Van Zanen ballen heeft getoond door een vergunning af te geven.’

Kermis Den haag Malieveld, vergeet niet onze zaak te bezoeken “Flying Jumbo” met uw partner, kind of kleinkind. pic.twitter.com/LCFRezwgQu — vermolen (@janvermolen) September 11, 2020

Grootste van Nederland

De Haagse kermis is volgens Vermolen groter dan gebruikelijk en daarmee ook de grootste van Nederland van dit jaar. ‘Normaal staan er ongeveer tachtig attracties tijdens de voorjaarskermis. Steden als Leiden en Tilburg hebben een grotere kermis, maar dit jaar zijn die vanwege corona een stuk kleiner. Tilburg had bijvoorbeeld maar zestig wagens dit jaar, in plaats van de gebruikelijke 225. We zijn daarom enorm blij dat we in Den Haag de ruimte krijgen en honderd wagens neer kunnen zetten.’

De organisatie van de kermis heeft een uitgebreid plan gemaakt om aan alle voorschriften te voldoen. Er mogen maximaal 5.000 mensen tegelijk op het terrein aanwezig zijn. ‘Het grote verschil met andere edities is dat we dit jaar met twee centrale in- en uitgangen werken’, vertelt woordvoerder Sebastiaan Vonk. ‘Daar zullen wij de bezoekers tellen via een digitaal telsysteem. Als we merken dat het terrein volloopt, krijgen bezoekers te horen dat het dan even te vol is en dat ze even moeten wachten.’ Daarvoor is een wachtrij met dranghekken gemaakt.

Peter Anderhalvemeter

Daarnaast zijn er tussen de attracties in twee looprichtingen extra brede paden gelegd, zodat mensen voldoende afstand kunnen houden. Op vuilnisbakken is aangegeven aan welke kant mensen moeten passeren. Door middel van cameratoezicht zal de organisatie monitoren of bezoekers zich op het terrein netjes aan de anderhalvemeterregel houden. Ook is er een mascotte, Peter Anderhalvemeter, die mensen op ludieke wijze met een meetlat wijst op het houden van voldoende afstand en worden er beveiligers ingehuurd die hierop toezien.

De kosten om de kermis coronaproof te maken, zijn flink opgelopen. ‘Meer dan 200.000 euro, alleen om dit feestje te organiseren’, zegt Sebastiaan Vonk. ‘We hebben meer dan negentig attracties staan en die kunnen allemaal meedragen in de kosten. Met elkaar moeten we het doen. We hebben een paar maanden thuis gezeten. We hebben de kans gekregen van de stad Den Haag om een prachtige kermis neer te zetten. We hopen 31 dagen lang de bezoekers in Den Haag met mooi weer te kunnen ontvangen.’

‘Denk dat het nodig is’

De eerste bezoekers zijn positief over de opzet van de kermis en de maatregelen die zijn genomen. ‘Het was even zoeken naar de ingang, maar het ziet er goed uit. Ik heb er bewust voor gekozen om vroeg te komen. Ik hoop dat het goed gaat en dat iedereen zich netjes gedraagt’, vertelt een man die met zijn kinderen op de kermis is.

Een andere bezoeker zegt: ‘Ik denk dat het nodig is, want mensen zeggen “ja” en doen vaak “nee”. Zoals het nu is ingericht, is het perfect te doen. Het is noodzakelijk en we passen ons aan.’

https://twitter.com/fietsenmetfrank/status/1303678959570350080