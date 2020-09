Haagse VVD wil jaarlijkse gastles van COC op Haagse scholen

Het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers berichtte deze week dat de meeste basisscholen in Nederland besteden aandacht aan seksuele voorlichting, maar dat een derde van die scholen niet specifiek aandacht besteedt aan seksuele diversiteit. Scholen zijn sinds 2012 verplicht hier les over te geven en dat op een respectvolle manier te doen. “Seksuele voorlichting is niet alleen hoe je baby’s maakt, het is ook op wie je verliefd kunt worden”, zegt Judith Oudshoorn van de Haagse VVD in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De partij wil dat onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer er in Den Haag voortvarend mee aan de slag gaat.

Oudshoorn stelt voor dat er bij scholen actief onder de aandacht wordt gebracht dat het COC gastlessen kan geven over het onderwerp. “Wij hebben vorig jaar hier langdurig met het COC over gesproken, en wat zij aangaven is: ‘wij kunnen gastlessen bieden. Wij kunnen jongeren bieden die hun verhaal komen vertellen’. Zij gaven aan dat er heel veel scholen waren die daar geen gebruik van maken. Dat zou ik zonde vinden. Als je de kans krijgt om het COC over de vloer te krijgen, waarom maak je er dan geen gebruik van? En dan denk ik dat het niet alleen onwil is, maar dat er ook sprake van is dat scholen het niet weten. Daar zie ik dan weer een taak van de wethouder: scholen er op wijzen dat ze het niet alleen zelf hoeven te doen.” De Haagse VVD wil dat alle Haagse scholen minimaal eenmaal per jaar gebruik maken van de gastlessen.

Rutgers-expert Elsbeth Reitzema stelde bij de NOS dat in een goede lesmethode is ook seksuele diversiteit en het niet als apart onderwerp wordt behandeld. “Ik hoorde het voorbeeld dat iemand zei ‘je moet lesgeven over homoseksualiteit’, dat is het allerslechtste idee. Dan maak je er iets heel bijzonders van. Dat is het juist niet. Het is gewoon een gegeven van het leven”, stelt Oudshoorn. “Je moet het zo normaal mogelijk benaderen. Gewoon als onderdeel van de les, alsof er niets aan de hand is. Dat is precies wat wij willen.”

