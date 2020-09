Kinderen in Den Haag strijden in lokale finale NK Stoepranden

Haagse kinderen gaan zaterdag de strijd met elkaar aan voor de titel winnaar van de lokale finale van het Nederlands Kampioenschap Stoepranden. De finale is een initiatief van Jantje Beton. Het goede doel daagt kinderen uit om het actieve balspel met elkaar te spelen. Jantje Beton wil op deze manier spelen, bewegen en ontmoeten in zoveel mogelijk buurten stimuleren.

Dit jaar is er vanwege het coronavirus geen landelijke finale. Wel gaan ook dit jaar weer duizenden kinderen in 35 gemeenten stoepranden. De lokale finale in onze stad belooft een spannende dag te worden. De gemeente Den Haag verwacht 30 kinderen die samen gaan spelen en strijden om de titel. De finale wordt gehouden in de Sportcampus Zuiderpark. Jongeren die ook mee willen doen, kunnen zich nog melden via jeugd@denhaag.nl.

Om toch ook op landelijk niveau het tegen elkaar op te nemen is een stoeprandchallenge bedacht. Jantje Beton daagt iedereen uit om hun stoeprandkunsten vast te leggen. Een filmpje of foto kunnen deelnemers op Facebook of Instagram delen met de hashtags @jantjebetonline en #stoeprandchallenge. Meedoen kan tot uiterlijk 20 september. Op www.jantjebeton.nl/nkstoepranden is meer informatie te vinden.

