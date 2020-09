Nieuwe editie Straatnieuws brengt daklozenproblematiek in kaart

In de nieuwe editie van Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is er deze keer veel aandacht voor de daklozenproblematiek in de twee steden. “Ik vond het wel tijd om alle instanties die er mee te maken hebben in Den Haag en Rotterdam aan het woord te laten. We hebben geprobeerd de problematiek een beetje in kaart te brengen en wat er nodig is om iets te veranderen”, zegt hoofdredacteur Natascha Frensch in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het aantal mensen dat voor de derde keer een nachtopvang-pas heeft aangevraagd is bijvoorbeeld gestegen van 80 naar 538 personen in een jaar.”

Ook is er ruimte ingeboekt voor een gesprek met paradijsvogel Richard Schuring, voorheen was hij verhuurmakelaar en nu werkt hij als sjamanistisch coach. “Hij vond het werk eigenlijk toch niet zo leuk en blijkbaar zat er iets in hem wat toch iets anders wilde… En dat is ie uiteindelijk gaan doen. Voor hem betekent het ‘verbinding met elkaar’. Als je een sessie bij hem doet dan kun je tot inzichten over je eigen leven komen.”

Daarnaast is er in deze krant aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om te eten voor een prikkie: “We hebben verschillende eetgelegenheden en restaurants uitgeprobeerd en dan zie je precies wat de prijs is.”

Een nieuwe editie van Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam verschijnt elke drie weken, deze editie wordt verkocht vanaf 11 september 2020.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.