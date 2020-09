Zondag in Kunstlicht: Endlessly Free van NDT en George en Eran worden racisten

Kunstlicht, het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine van Den Haag FM, besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan het premièreprogramma ‘Endlessly Free’ van Nederlands Dans Theater en aan ‘George en Eran worden racisten’.

In ‘Endlesssly Free’ presenteert het dansgezelschap een drietrapsraket met werken van choreografen Medhi Walerski en Crystal Pite. Inhoudelijk zoekt het programma een antwoord op de huidige tijd en reflecteert het op hoop, liefde, verlies en dualiteit in ons bestaan. Het programma in het Zuiderstrandtheater is allang dik uitverkocht, maar nu is dat geen hindernis want al de NDT-programma’s zijn tot december ook middels een live stream online te volgen in de eigen huiskamer. In Kunstlicht bespreek danskenner Emmeline Mooij het programma.

‘George & Eran worden racisten’ is een muziektheatervoorstelling met … George en Eran zelf. In deze actuele komedie belichten de bruine vrienden de (on)mogelijkheid om het ‘goed’ te doen, want er is altijd wel iemand die zich beledigd voelt, gediscrimineerd of ongelijk behandeld. Volgende week vrijdag is de voorstelling te zien in de Koninklijke Schouwburg. Kunstlicht spreekt met wederhelft Eran Ben Michael.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met de keek op de week van Thom Ferwerda, en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Afbeelding: ‘The Other You’ van Crystal Pite

Foto: Joris-Jan Bos