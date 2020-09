Kandidaat-wethouder Anne Mulder (VVD) mag naar Den Haag

VVD’er Anne Mulder mag wethouder in Den Haag worden. Hij is door de integriteitsscreening gekomen die elke wethouder sinds kort moet doorlopen. Wel is de Commissie Integriteit, die het onderzoek naar Mulder uitvoerde, teleurgesteld omdat zijn naam al bekend was gemaakt voor de afronding van het integriteitsonderzoekm meldt mediapartner Omroep West.

Tweede Kamerlid Anne Mulder is de opvolger van Boudewijn Revis. Die vertrekt volgende week, omdat hij een baan bij Staatsbosbeheer heeft gekregen. Sinds de corruptiezaak tegen de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft het stadhuis de teugels aangehaald wat betreft het integriteitsbeleid. Een van de maatregelen die is ingevoerd is het instellen van een integriteitsscreening van alle wethouders.

Woensdagavond neemt de gemeenteraad afscheid van Boudewijn Revis en wordt Anne Mulder geïnstalleerd als wethouder.