Kermis Malieveld in beeld

De grootste kermis van Nederland in coronatijd staat op het Malieveld. Daar staan ruim negentig attracties. “We zijn ontzettend blij”, zei kermisexploitant Hans van Tol eerder tegen Den Haag FM. “Ik heb zelf dit jaar twee kermissen gehad en we zitten al in het najaar, dus we hebben het hard nodig.”

Vanwege het coronavirus kon de voorjaarskermis dit jaar niet doorgaan. Inmiddels zijn kermissen weer toegestaan, maar in veel gemeenten is er geen toestemming gegeven. In Den Haag krijgen de kermisexploitanten wel een prominente plek.

Foto’s: Richard Mulder.