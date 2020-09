PrinsjesHatwalk in beeld

Kermis Malieveld in beeld

Den Haag staat niet alleen op de derde dinsdag in september bol van de hoedjes, zaterdagmorgen was dat ook het geval. Aan het Lange Voorhout was de show van creaties van de hoedenontwerpwedstrijd.

Nicolette Krul presenteerde het evenement, burgemeester Jan van Zanen opende het ontbijt. Studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag zorgde voor de muziek.

Dit jaar zijn de evenementen PrinsjesOntbijt en PrinsjesHatwalk samengevoegd tot één evenement. Het thema voor de wedstrijd is dit jaar ‘Vrijheid’. Van alle inzendingen zijn een aantal hoeden genomineerd en geshowd op Het lange Voorhout.

Foto’s: Richard Mulder.