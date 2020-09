ADO en Leonardo da Vinci nieuwste aanwinsten voor het grote scherm in Den Haag

Tieners mishandeld en beroofd door groep van tien jongeren

Twee 15-jarige jongens zijn donderdagmiddag mishandeld en beroofd op een basketbalveldje van sportcomplex De Verademing. Een groep van ongeveer tien jongeren schopte en sloeg het duo en ging er met een telefoon vandoor.

De twee slachtoffers kwamen rond 16.15 uur aan op het basketbalveld aan de Newtonstraat. Hierbij riep een van hen wat scheldwoorden naar twee jongens die aan de waterkant zaten. Dat tweetal kwam vervolgens met een groepje van zo’n tien jongeren verhaal halen.

De 15-jarige jongen uit Den Haag die het tweetal uit had gescholden werd geschopt en geslagen. Een leeftijdsgenoot die hem te hulp wilde schieten kreeg eveneens klappen en schoppen. Ook moest hij onder bedreiging van een mes zijn telefoon afgeven.

Signalement

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling en beroving. Van vier verdachten is het signalement vrijgegeven. Twee van hen zijn rond de 13 jaar oud, zijn licht getint en hebben kort zwart stijl haar. Een van de jongens droeg een trainingspak van het Marokkaanse elftal, de ander had een donkere broek en een grijze trainingsjas met touwtjes aan.

De twee andere verdachten hebben een donkere tot zeer donkere huidskleur. Een van hen is ongeveer 1,75 meter lang en droeg een zwarte Nike-jas met capuchon. De laatste verdachte is ongeveer 1,85 meter, met een krachtig postuur met warrig kroeshaar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon met een donkere trainingsbroek.