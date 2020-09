Bob Schwarze over Branoul in Het Woordenrijk

Het Woordenrijk is terug met een gesprek met acteur Bob Schwarze over literair theater Branoul.

Zondagavond 20:00 is weer het tijdstip voor gedichten en verhalen op Den Haag FM. Deze zondag spreken we met acteur Bob Schwarze over zijn literair theater Branoul. Een klein theater dat ondanks de beperkte mogelijkheden stug door blijft gaan. Ook in het afgelopen half jaar kwamen ze met online sessies waarin werd voorgelezen, gefilosofeerd en gespeeld. Ondertussen is het theater weer open en spreken we Schwarze over de huidige programmering.

Schrijfster Mira Feticu brak de laatste jaren door met enkele romans (‘Tasha’, ‘Al mijn vaders’ en ‘De keerzijde van Picasso’) maar begon ooit als dichter. Vanavond laat zij enkele recente gedichten horen. Tevens hoor je een boekentip van Corina Maduro, de literaire agenda van Den Haag en fijne muziek.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.