Man gewond door mogelijke schotwond bij beroving

Een man is zondagochtend gewond geraakt bij een beroving op de Hildebrandstraat in Den Haag. De man heeft vermoedelijk een schotwond, maar dat kan de politie niet met zekerheid zeggen. Of er daadwerkelijk geschoten is, wordt nog onderzocht, aldus een woordvoerder.

De beroving vond rond 5.30 uur plaats. De politie heeft een plaats delict gemaakt en doet onderzoek naar het incident. De gewonde man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar.