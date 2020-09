Medewerkers hartbewaking HMC Westeinde besmet met corona

Meerdere medewerkers van de afdeling hartbewaking van het HMC Westeinde zijn besmet met het coronavirus, zo bevestigt een woordvoerder tegenover mediapartner Omroep West. ‘Het bron- en contactonderzoek loopt nog, dus hoeveel het er precies zijn weten we nog niet.’ Over het exacte aantal positieve besmettingen tot nu toe, kon de woordvoerder ook niks kwijt. De afdeling is nog wel open, maar het ziekenhuis heeft extra maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Op de hartbewakingsafdeling, ook wel CCU (coronary care unit) genoemd, worden patiënten met hart- en vaatziekten behandeld en in de gaten gehouden. Het ziekenhuis heeft de patiënten en medewerkers inmiddels op de hoogte gebracht van de besmettingen in het HMC Westeinde.

Deze mensen wordt gevraagd om hun gezondheid in de gaten te houden en direct in quarantaine te gaan mochten ze klachten krijgen die kunnen wijzen op het coronavirus. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen hoe groot de besmettingshaard binnen het ziekenhuis is. ‘Het bron- en contactonderzoek loopt nog, dus het is nog te vroeg om het aantal besmettingen vast te stellen. Maar we weten wel dat er meerdere mensen besmet zijn.’

Chirurgische mondmaskers

Voor de zorg op de afdeling hebben de besmettingen geen gevolgen, zo verzekert de woordvoerder. ‘We hebben extra maatregelen genomen. De medewerkers op de afdeling werken nu uit voorzorg allemaal met chirurgische mondmaskers.’