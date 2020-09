Teleurstellende competitiestart ADO na verlies bij Heracles

ADO Den Haag is het seizoen begonnen met een 2-0 nederlaag tegen Heracles, meldt mediapartner Omroep West. De ploeg van debuterend trainer Aleksandar Rankovic had niets in te brengen op het kunstgras van Almeloërs. De Haagse ploeg had vooral veel moeite met vleugelaanvaller Sylvester van der Water. Zijn directe tegenstander Boy Kemper vergreep zich twee keer aan de snelle speler waardoor ADO de laatste twintig minuten met tien man moest spelen.

Tijdens de voorbereiding op de eredivisie verloor ADO geen wedstrijd. Hoewel dat soms met het nodige kunst- en vliegwerk ging was het gevoel om ADO heen voornamelijk positief. Zeker met het oog op het desastreuze vorige seizoen leek er verbetering te zijn bij de residentieclub.

Daar was de eerste helft van de wedstrijd weinig van te merken. ADO, dat begon met zeven debutanten, mocht zich gelukkig prijzen met de 0-0 ruststand. De ploeg van trainer Alexandar Rankovic schoot zelf geen één keer op doel, terwijl tegenstander Heracles meermaals de aanval zocht. ADO mocht doelman Luuk Koopmans meermaals bedanken. Op het veld had vooral Boy Kemper het zwaar. De linksback, die de geschorste Aaron Meijers verving, werd overlopen door zijn directe tegenstander Van der Water.

Binnenkoppen

Drie minuten na rust kon Heracles dan wel juichen. Rai Vloet kopte binnen uit een corner en zette de ploeg uit Almelo op voorsprong. Een voorsprong die de ploeg makkelijk verdedigde omdat ADO geen vuist kon maken.

In de zeventigste minuut verdubbelde Heracles-uitblinker Van der Water de score. Hij kon geheel vrijstaand binnenschieten. Een minuut later wist Van der Water weer de schijnwerpers op zich te richten. Kemper trok hem ver op Heracles-helft onderuit en kreeg zijn tweede geel. Daardoor moest ADO met tien man verder en was de wedstrijd gespeeld. In het restant geloofde Heracles het wel en speelde het duel rustig uit.