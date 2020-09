Villa Ockenburgh weer in oude luister hersteld

De oudste vermelding van Landgoed Ockenburg gaat terug naar rond 1650. Toen kocht dichter en medicus Jacob Westerbaen ‘het woeste duinlandschap te zuiden van ‘s-Gravenhaghe’.

In de afgelopen eeuwen heeft niet alleen het landgoed, maar ook de villa van de buitenplaats een rijke historie gekend. Van koop tot verkoop, van verblijf van Belgische militairen tot opvang van Joodse kinderen, van vliegveld tot camping met jeugdherberg en van volle glorie tot verval.

Met name de staat waarin de villa en het omliggende terrein zich de afgelopen kwart eeuw bevond was voor buurtbewoners een ware doorn in het oog. Daardoor ontstond in 2012 een burgerinitiatief om de villa in oude luister te herstellen en een zinvolle bestemming te geven.

In de afgelopen jaren zijn er door zeker 150 vrijwilligers meer dan 70.000 werkuren geïnvesteerd om de villa helemaal op te knappen. Ook de moestuin werd weer nieuw leven ingeblazen. Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh Petra Brekelmans is ongelooflijk trots en blij met wat er in al die tijd is bereikt. “We hebben mensen opgeroepen, heb je talent en tijd, kom dan helpen om de villa weer bruikbaar te maken”, zo zegt Brekelmans tegen Den Haag FM.

Bij de restauratie kwamen ook onverwachte zaken boven tafel. Zo werden er nog kogels uit de Tweede Wereldoorlog in balken gevonden en werd er een onbekende kelder ontdekt.

Toen de villa grotendeels klaar was voor gebruik werd Buitenplaats Ockenburg onlangs verrast met de Publieksprijs voor de Haagse Openbareruimte. Brekelemans vindt het geweldig en ziet dat als de beloning voor al het vrijwilligerswerk, “dit is een project waar ieder zijn stukje heeft bijgedragen tot het succes.”

En dat succes is zeker niet te danken aan de Gemeente Den Haag, zo benadrukte Wethouder Bredemeijer bij de onthulling van het kunstwerk ter ere van de heropening, “Dit is dankzij de geweldige inzet van de vrijwilligers uit deze buurt”. “Het is een heel mooi voorbeeld van hoe een samenleving zou moeten werken, hoe participatie werkt en hoe we dat met elkaar kunnen doen”, zo loofde hij dit burgerinitiatief.

Om de Buitenplaats ook een maatschappelijk karakter mee te geven heeft de horeca expoitant een aantal opdrachten kregen. Zo moet er een brug worden geslagen naar het Westland, wordt er vergeten vis uit de Scheveningse haven gepromoot en moest het een leer-werk bedrijf worden. Daarnaast is ook de sociale buurtfunctie een belangrijke pijler.

Om de heropening te vieren is er een openingsweek met verschillende activiteiten, “dus kom het beleven hier op Ockenburgh”, besluit Brekelmans.