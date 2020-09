Werkzaamheden kruispunt Laan van Leidschenveen met Vrouw Avenweg en Cor Spaanslaan

In de komende twee maanden wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Laan van Leidschenveen met de Vrouw Avenweg en de Cor Spaanslaan in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Die werkzaamheden zorgen voor beperkingen in de bereikbaarheid van het gebied.

Van 14 september tot en met 9 oktober in enkel de Laan van Leidschenveen vanaf het station in de richting van de A12 open voor verkeer, de weken erna (12 oktober tot en met 6 november) is het omgekeerde het geval. In de laatste week van de werkzaamheden (9 tot en met 13 november) zal de weg in zijn geheel afgesloten zijn. Ook voor fietsers zijn er gedurende de werkzaamheden omleidingen.

Bij de werkzaamheden aan het kruispunt wordt gewerkt aan de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, die worden verplaatst en het fietspad Cor Spaanslaan wordt verlegd.