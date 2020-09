Wethouder Revis: “Evalueer tijdspad integriteitsonderzoek nieuwe wethouders”

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) stelt voor om het tijdspad voor de integriteitsscreening van nieuwe wethouders te evalueren. Afgelopen vrijdag bepaalde de Commissie Integriteit dat VVD’er Anne Mulder de opvolger mag worden van Revis, die aanstaande woensdag afscheid neemt. De commissie was teleurgesteld over het feit dat de VVD al half augustus de opvolger bekend was gemaakt, ruim vóór de afronding van het integriteitsonderzoek.

Revis snapte wel waarom zijn partij de naam van Mulder bekend wilde maken, zo legde hij in Spuigasten op Den Haag FM uit: “Als je in een heel proces zit om een wethouder te kiezen, dan kan ik mij heel goed voorstellen dat je in een soort euforie naar buiten zegt: ‘Deze man is het geworden’.” Als de procedure volgens alle regels was doorlopen, dan had de VVD nog maar een paar dagen de tijd om de naam van de nieuwe wethouder te openbaren. Revis daarover: “Als je naar het tijdspad kijkt dat de commissie vrijdag een brief naar de raad heeft gestuurd dat het proces is afgerond, dan kan je je toch niet voorstellen dat je op een dag als vandaag zegt: ‘Woensdag is de raadsvergadering en by the way: het is Anne Mulder’?”

In dat geval had ook Mulder zijn huidige collega’s nu pas kunnen vertellen over zijn vertrek, stelt Revis. “Die ook nog aan zijn eigen achterban in de Tweede Kamer, zijn eigen fractievoorzitter moet vertellen dat hij een andere baan heeft, enzovoorts. Dus ik denk dat het goed is om nog een keer – los van deze casus – te evalueren of dat tijdspad nu wel helemaal klopt.”

Revis begint in oktober aan een baan bij Staatsbosbeheer. Revis kwam in 2008 voor het eerst in de raad namens de VVD, in 2010 werd hij fractievoorzitter. Sinds 2012 is hij wethouder namens zijn partij. Op 17 september neemt Revis afscheid van zijn functie, dan zal door de gemeenteraad gestemd worden over de benoeming van Mulder.