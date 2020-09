Bob Schwarze over Branoul in Het Woordenrijk

Wies en Typhoon in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Wies en Typhoon (foto).

Thomas Hekker voerde in zijn ochtendshow op Den Haag FM deze week een actie voor de band Wies door elke dag een song van ze te draaien. En dat terwijl de Nederlandstalige band nog maar twee singles uit had. Zondagavond hoor je hun derde single. Net als de nieuwe song van Typhoon, een samenwerking met Paskal Jakobsen van Blof.

Meer nieuwe releases zijn er van Janelle Monae, Sevn Alias, Bruce Springsteen, Doves, Everything Everything, James Blake en Luwten. Tevens hoor je veel gloednieuwe covers zoals Suzanne Vega die een Lou Reed-klassieker zingt.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).