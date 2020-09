Drie ‘vliegende paddenstoelen’ moeten Ypenburg internationale allure geven

Aan de Rijswijkse Landingsbaan in Ypenburg zijn sinds dit weekend drie enorme koperen paddenstoelen geplaatst. Het kunstwerk van de Frans-Chinese kunstenaar Huang Yong Ping is een eerbetoon aan voormalig vliegveld Ypenburg. De zogeheten ‘Ling Zhi Helicopters’ zouden kunstliefhebbers vanuit de hele wereld naar de Haagse vinexwijk moeten trekken.

Het kunstwerk bestaat uit drie koperen objecten van 5,5 bij 8,8 meter en zijn 6,3 meter hoog. Ze verbeelden Chinese Ling Zhi-paddenstoelen. Op de padenstoelhoeden staan helikopterwieken die bij wind zachtjes gaan draaien, alsof ze net geland zijn. Dit symboliseert het oude vliegveld en het werk staat precies aan het begin van de Rijswijkse Landingsbaan, de oude landingsbaan van het voormalige vliegveld.

In 2014 gaf Kunstcentrum Stroom Den Haag de opdracht een iconisch kunstwerk in Ypenburg te laten plaatsen. ‘We hopen dat het werk een bijnaam gaat krijgen in de volksmond en dat hier mensen onder de paddenstoelen gaan zitten picknicken’, aldus Wineke van Muiswinkel van Kunstcentrum Stroom Den Haag.