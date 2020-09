Oud-collega’s nemen afscheid van wethouder Boudewijn Revis

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) verlaat woensdag na twaalf jaar de Haagse politiek en gaat aan de slag bij Staatsbosbeheer. Den Haag FM sprak met vier oud-collega’s van Revis. “Ik heb in die drie jaar Boudewijn elke dag aan de telefoon gehad”, zegt VVD-fractieleider Frans de Graaf met een grijns op zijn gezicht. “Het ga je goed, kolonel”, refereert oud-PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh aan zijn militaire achtergrond.

Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) heeft een bijzondere geschiedenis met Revis. “Ik ken hem al heel wat jaartjes: allebei raadslid geweest, vervolgens was ik oppositielid tegenover een college waar Boudewijn Revis in zat, het laatste anderhalf jaar heb ik met hem samengewerkt in een college”, vertelt De Mos. “Dat college is ten val gekomen en is het weer mijn politieke opponent.” De Mos spreekt zijn oud-collega toe: “Jammer dat je jouw termijn niet hebt volgemaakt en je verantwoordelijkheid niet hebt genomen om het tot een goed einde te brengen. Desondanks wens ik je veel succes bij Staatsbosbeheer.”

De kans is groot dat Revis zijn oud-collega Karsten Klein (CDA) nog vaak tegen gaat komen. Klein werkte zes jaar lang samen met Revis en heeft de politiek eerder verlaten. Hij werkt nu bij Vereniging Eigen Huis in Amersfoort. Het nieuwe kantoor staat in diezelfde plaats. “Carpoolen hoeft niet, maar misschien dat we een keer samen gaan lunchen”, stelt Klein voor. “Sterker nog, die afspraak hebben we al gemaakt, dus we zien elkaar in Amersfoort.”

Revis kwam in 2008 voor het eerst in de raad, in 2010 werd hij fractievoorzitter. Sinds 2012 is hij wethouder. Op 17 september neemt Revis afscheid van zijn functie, in oktober begint hij aan een baan bij Staatsbosbeheer.

Eerder was Revis officier (dus geen kolonel) bij de Koninklijke Landmacht. Hij werd twee keer uitgezonden naar Bosnië-Herzegovina. Daarna was hij verantwoordelijk voor de campagne van de VVD bij de verkiezingen in 2010, die door de liberalen met 31 zetels werden gewonnen.

