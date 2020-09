Van slaapkameronderneming naar familiebedrijf: Van Ginderen bestaat 50 jaar

Een rinkelende telefoon gevolgd door een damesstem die zegt: “Installatiebedrijf Van Ginderen”, de kans is groot dat je het wel eens voorbij hebt horen komen. “Mijn vader vindt: ‘de telefoon is je eerste kennismaking, die moet goed zijn en die moet blijven hangen’, dus die moest erin”, vertelt Irene De Lange-van Ginderen over de langlopende reclamespot van het jubilerende bedrijf, het bedrijf bestaat op 14 september precies 50 jaar. “We hadden eigenlijk een waanzinnig groot feest gepland, maar dat gaat hem niet worden. Hopelijk dat we volgend jaar in de lampen kunnen hangen.”

In 1970 begon Jacques van Ginderen met de zaak; een eenmansbedrijf vanuit het ouderlijk huis. “Mijn vader is precies vandaag vijftig jaar geleden de Kamer van koophandel binnengestapt om zich in te laten schrijven, want hij wilde niet voor een baas werken en dacht ‘dat ga ik gewoon maar even zelf doen’. En nu, vijftig jaar later, is het uitgegroeid tot een begrip in Den Haag en een waanzinnig mooi bedrijf waar we supertrots op zijn”, zegt Van Ginderen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Bij dat groeien van het bedrijf kwam mettertijd ook de vrouw van Jacques te werken, evenals zijn moeder (die de telefoon aannam) en later ook dochter Irene en haar man. “Ik denk dat er dan nog meer passie inzit”, zegt Van Ginderen over het werken bij familiebedrijf. “We kennen ieder personeelslid. We kennen de ins en outs van ieder personeelslid. Klanten staan hoog in het vaandel en daar hebben we ook heel goed contact mee. Ik denk dat dat de kracht is van het familiebedrijf.”

De koek is na vijftig jaar voor Van Ginderen nog niet op, al lijkt een uitbreiding van het werkterrein voorlopig geen plan te zijn: “We zijn trots hoe we het nu doen en dat gaan we volhouden. Als je landelijk gaat dan ben je zoveel op de weg en onderweg, dan ben je met reizen zo veel langer bezig. Onze formule is wat het is en daar zijn we blij mee.”

Luister hier naar het gesprek met Irene De Lange-van Ginderen op Den Haag FM.