Commissaris van de koning: “Troonrede is hoopgevend”

De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, en de Haagse burgemeester Jan van Zanen zaten dinsdag – op afstand – naast elkaar in de Grote Kerk waar koning Willem-Alexander de Troonrede uitsprak: Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag veroorzaakt door de coronacrisis.

“De algemene teneur vond ik: niet bij de pakken neer zitten. Het is een lastige tijd, maar we gaan niet extra bezuinigen, we gaan juist investeren. De blik vooruit en aanpakken. Dat is hoopgevend”, zegt Smit in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Smit vond het sterk dat het belang van de publieke sector werd onderschreven. “Daar leunen we enorm op en dat is van grote waarde.”

Een #Prinsjesdag anders dan alle jaren. Straks de #Troonrede en daarmee de start van een nieuw parlementair jaar. pic.twitter.com/IDZQaldm0X — Jaap Smit (@JaapSmitCdK) September 15, 2020

Smit was de enige commissaris van de koning die dit jaar aanwezig was op Prinsjesdag. “Ik kreeg een uitnodiging als vertegenwoordiger van het hele korps van commissarissen en daar ben ik graag op in gegaan.”

De ervaring was, door de genomen maatregelen, anders dit jaar. “Je werd op je stoel gezet, wachten tot de koning kwam en luisteren naar de Troonrede en daarna ook weer in dezelfde volgorde de zaal verlaten. Het is een hele andere dag dan anders. Anders zou je nu met elkaar op het Binnenhof staan en met elkaar in gesprek zijn. Dat is dit jaar, als gevolg van corona, natuurlijk volstrekt anders.”

Ook in de kerk: op de voorgrond Haags burgemeester Jan van Zaanen (die volgens @SjaakBral tegenwoordig Haagse Jantje heet) en Jaap Smit, Conmissaris van de koningin in Zuid-Holland. #Prinsjesdag pic.twitter.com/ZUeYEsLw2k — Jos Heymans (@JosHeymans) September 15, 2020

Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen maakte een andersoortige Prinsjesdag mee. Bij de NOS verdedigde hij de keuze om witte schermen te plaatsen rondom de Grote Kerk, dat werd gedaan om geen publiek te trekken naar het gebied. “Als er eenmaal menigten zijn, dan is het moeilijk – in dat enthousiasme – om afstand te bewaren”, aldus Van Zanen.

Hoewel Van Zanen voor het eerst als burgemeester van Den Haag aanwezig was kon hij, door eerdere bezoeken, wel een vergelijk trekken hoe de dag is geweest. “Het is toch wel heel anders als je veel minder mensen om je heen ziet. En de mensen die je om je heen ziet, daar moet je heel besmuikt mee omgaan, want voor je het weet zit je in de anderhalve meter”, zei hij bij de NOS. “We hebben ook nog een voorbeeldfunctie, vind ik. We zijn heel streng voor elkaar en dan moet ook Prinsjesdag er smetteloos uitzien.”

Luister hier naar het gesprek met Jaap Smit op Den Haag FM.