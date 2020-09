Kamerleden arriveren bij de Grote Kerk

Eerste en Tweede Kamerleden zijn vanaf het Binnenhof op weg naar de Grote Kerk om daar de troonrede van de koning bij te wonen. Hoewel de kerk maar een paar honderd meter verderop is, worden de parlementariërs met busjes vervoerd. Ze krijgen politie-escorte.

Enkele tientallen Kamerleden laten de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, die in verband met het coronavirus is verplaatst en versoberd, dit jaar aan zich voorbij gaan. De politici dragen speciale voor Prinsjesdag gemaakte mondkapjes in de bus. In de kerk staan de rode stoelen ver van elkaar af.

In de kerk is weliswaar meer plek dan in de Ridderzaal, maar toch kunnen partners en andere gebruikelijke gasten er niet bij zijn. Ongeveer 270 mensen kunnen dit jaar de troonrede bijwonen. In de Ridderzaal waren altijd zo’n duizend gasten welkom bij het uitspreken van de troonrede.