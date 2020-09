Overheden en hulpdiensten positief over plannen vreugdevuren

De hulpdiensten hebben een positief advies uitgebracht op de aangepaste plannen van de organisaties voor de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Ook van de organisaties van de vreugdevuren in Escamp en Laak wordt verwacht dat zij “een complete en kwalitatief goede aanvraag” doen. Dat schrijft de Haagse burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

De plannen laten zien dat de organisatoren van Scheveningen en Duindorp hard gewerkt hebben aan het completeren van de aanvraag, stelt Van Zanen. “Dat heeft geleid tot substantieel betere plannen in vergelijking met voorgaande jaren. Inmiddels hebben de afsluitende diensten-overleggen plaatsgevonden en zijn de organisaties in de gelegenheid gesteld om de laatste suggesties van de hulpdiensten te verwerken.”

De volgende stap is het ter inzage leggen van de volledige aanvragen. Belanghebbenden kunnen vanaf dat moment een zienswijze ten aanzien van de gevraagde vergunning aan de gemeente kenbaar maken. De ingediende zienswijzen worden vervolgens meegenomen in de definitieve belangenafweging. Met het definitieve besluit hebben belanghebbenden het recht om bezwaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders en kunnen zij dit besluit vervolgens door de rechter laten toetsen.

Ontheffingen

De gemeente heeft besloten de aangevraagde ontheffing op grond van de Wet milieubeheer te verlenen. Aan de ontheffingen zijn voorschriften verbonden om het milieu zo goed mogelijk te beschermen. Zo moet de bodem goed worden afgedekt, mag alleen schoon hout worden verbrand en moeten de restanten van het vuur zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Ook de provincie Zuid-Holland heeft het voornemen geuit om de aangevraagde vergunningen door de bouwers van Duindorp en Scheveningen te verlenen. Het gaat hierbij om de natuurbeschermingsvergunning. Belanghebbenden kunnen nog tot 22 september hun zienswijze indienen.

Mening van inwoners

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft nog niet de watervergunning kunnen verlenen, omdat er “nog openstaande acties” zijn. Volgens burgemeester Van Zanen is er “nog voldoende tijd” om deze procedure te doorlopen. Duindorp en Scheveningen hebben inmiddels hiervoor aanvullende informatie aangeleverd.

De inwoners van de stad zouden ook worden bevraagd naar hun mening over de vreugdevuren. Dit stond gepland voor april van dit jaar, maar door het coronavirus is de raadpleging uitgesteld tot begin januari 2021. “Wij zijn van mening dat de al geplande stadsbrede raadpleging begin 2021 het uitgelezen moment is om vragen te stellen. Met de raadpleging begin 2021 kunnen we een scherper beeld krijgen hoe de bewoners denken over de jaarwisseling, vreugdevuren en het vuurwerk.”

Scheveningen: “Een zeer positief kennismakingsgesprek”

Vreugdevuur Scheveningen heeft maandag naar eigen zeggen “een zeer positief kennismakingsgesprek” gehad met burgemeester Jan van Zanen. Dat schrijft de organisatie dinsdag op Facebook. “Na een jaar van afwezigheid kunnen we nu dus eindelijk weer beginnen met onze voorbereidingen van aankomende editie en kunnen we deze mooie traditie met een lange geschiedenis weer voortzetten!”

De aanvragen van Scheveningen en Duindorp zijn vrijwel identiek. De organisatoren hebben een aanvraag gedaan voor een vuurstapel van tien bij tien bij tien meter. Ze zullen hiervoor alleen pallets gebruiken die niet-geïmpregneerd, onbehandeld, droog hout bevatten. Daarnaast wordt de stapel alleen in brand gestoken ‘bij gunstig weer, gunstige wind en op zorgvuldige wijze’. De bodem bestaat uit betonnen vloerplaten. De opbouw zal van 26 tot en met 31 december duren.

De voorganger van Van Zanen, waarnemend burgemeester Johan Remkes, zei voor de zomer al dat de kans groot is dat er dit jaar weer vreugdevuren zijn op het strand van Scheveningen en Duindorp en in Escamp en Laak. “Het college is positief gestemd over het proces zoals dat tot nu toe is verlopen”, aldus de waarnemend burgemeester.