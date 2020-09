Prinsjesdag 2020: VVD-Kamerlid verschijnt bij Grote Kerk met Haagse bekbeddekkâh

Prinsjesdag 202 is anders dit jaar, door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is er geen rijtoer van Koning Willem-Alexander door de stad. Ook wordt de Troonrede niet uitgesproken in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk. Toch zijn er ook zaken onveranderd: Kamerleden zijn aanwezig bij het uitspreken van de Troonrede, Oranjefan Johan Vlemmix is gewoon in Den Haag en ondernemers proberen er toch wat van te maken.

VVD-Kamerlid Martin Wörsdörfer mocht dinsdag met zijn collega’s per bus vanaf het Binnenhof naar de Grote Kerk reizen. “Ik ben allang blij dat de bus de route deed die je anders gelopen zou hebben… Maar een beetje gek is het wel. Absoluut”, zegt Wörsdörfer in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

In de bus van het ‘schoolreisje’ zijn de politici verplicht om een mondkapje te dragen. Speciaal voor Prinsjesdag zijn er mondkapjes met logo erop gemaakt, maar Wörsdörfer kreeg zijn exemplaar van Sjaak Bral. “Hij is de eerste Hagenees met zo’n unieke iconische bekbeddekkâh”, zo tweet Bral. “Vooruitlopend op dat ze uitkomen loop ik met een mondkapje van Haagse Harry rond”, zegt Wörsdörfer enthousiast.

Hoewel Prinsjesdag politiek een belangrijke dag blijft omdat het kabinet dat de plannen ontvouwt is de sfeer anders, mede omdat Kamerleden dit jaar geen gast mogen meenemen. “Ik ben begonnen mijn vrouw mee te nemen. Dit jaar zou mijn jongste zoon aan de beurt zijn… Maar die heeft pech en mag niet mee.”

Luister hier naar het gesprek met Martin Wörsdörfer op Den Haag FM.

Bij de Ierse pub O’Casey’s aan het Noordeinde wordt Prinsjesdag in de zaak per tv gevolgd. “Dit is normaal een hele bijzondere dag: in plaats van voetbal, rugby met bier en fish & chips is normaal Prinsjesdag bij ons: Oranjefans en appelgebak, maar vandaag is het een stukje minder dan normaal”, vertelt eigenaar John Gulay op Den Haag FM.

“We hebben Prinsjesdag en de Troonrede traditiegetrouw op de schermen staan. Het werd gevraagd vanuit de straat om het toch te doen. Uiteraard doen we het graag.” Echt druk is het niet deze dinsdag. “Het is nu eigenlijk een leuke lunchmiddag, we hebben een mannetje of 30 binnen.”

Luister hier naar het gesprek met John Gulay op Den Haag FM.

Oranjefan Vlemmix is dinsdag te vinden bij Paleis Noordeinde, vanaf daar zal de Koning en zijn gezelschap rond 13.00 uur per auto vertrekken naar de Grote Kerk. “Het is totaal anders dan andere jaren; normaal is het behoorlijk wringen rond deze tijd”, zegt Vlemmix terwijl hij bij het paleis staat. “Je hebt nu, in deze coronatijd, ruimte genoeg!” Door corona riep de gemeente Den Haag op om op de derde dinsdag van september dit jaar niet naar de stad te komen. “Een hele mooie en goed oproep, alleen… Ik ben soms een beetje eigenwijs. Sorry.”

Vlemmix is uitgedost met een zwemband, door hem ‘coronabumper’ genoemd. Op de bumper is een miniatuur-uitvoering van de Gouden Koets te zien. “We gaan zometeen toch nog de toer rijden met de Gouden Koets”, vertelt Vlemmix over zijn wandeltocht van het paleis naar de Ridderzaal.

Luister hier naar het gesprek met Johan Vlemmix op Den Haag FM