Anne Mulder niet bij Prinsjesdag door aankomend wethouderschap

Na de raadsvergadering van woensdagavond is Boudewijn Revis wethouder af en zal zijn plek in het stadsbestuur worden ingenomen door Anne Mulder. “Ik neem afscheid van de Kamer, mijn bureau is helemaal leeg. Alles is weg. En hoop ik vanaf vanavond aan de slag te gaan en morgen vroeg te beginnen. Er is genoeg te doen in Den Haag”, zegt Mulder in Rob’s Tussendoortje in Den Haag. Het wethouderschap is een terugkeer voor Mulder naar de gemeentepolitiek waar hij eerder als raadslid onderdeel van was.

Hoewel het – als Kamerlid – nog eenmaal had gekund, was Mulder niet aanwezig bij Prinsjesdag in de Grote Kerk. “Ik heb dat aan me voorbij laten gaan. We zitten daar dan met 250 mensen bij elkaar. Het is coronacrisis. En ik dacht: ‘stel, één iemand krijgt corona, dan moeten de andere 249 tien dagen in quarantaine. Dat kan ik me niet permitteren als ik wethouder van Den Haag wil worden.” Mulder spreekt van het geven van het goede voorbeeld inzake de geldende coronamaatregelen.

Grote groepen mensen mijdt hij het liefst nog, maar dat zal hem er niet van weerhouden om als wethouder de stad in te gaan zegt Mulder: “Ik ga graag de stad in, op de fiets er op af. Maar als het even kan en het is niet strikt nodig – en het was gisteren, met Prinsjesdag niet strikt nodig – dan laat ik grote groepen aan me voorbijgaan. Maar natuurlijk ga ik met mensen praten, dat is ook het leuke van wethouder zijn.”

Hoewel de naam van Mulder al snel naar buiten kwam is het sinds vrijdag pas duidelijk dat hij ook echt wethouder mag worden van Den Haag. Dit nadat Mulder door de integriteitsscreening kwam die elke wethouder sinds kort moet doorlopen. “Het is goed dat het gebeurt”, zegt Mulder daarover, conclusie daarvan is dat Mulder een aantal nevenfuncties naast zich neer zal leggen. “Ik ben lid van het Nationaal Comité Veteranendag, dat wordt georganiseerd in Den Haag. Dan kan het zijn dat het college daar een besluit over moet nemen, dan moet ik niet in beeld zijn.”

‘Anne, je moet wel een pak aan’

In de raadsvergadering van woensdagavond zal Mulder geïnstalleerd worden als wethouder, zijn pak voor woensdagavond ligt al klaar: “Een donkerblauw pak, met ruitjes. Ik moet er netjes uitzien natuurlijk”, zo vertelt hij met een vrolijke klank. “Jan van Zanen zei gisteren: ‘Anne, je moet wel een pak aan.’ Hij zag dat ik geen pak aan had op Prinsjesdag. Daar houd ik me dan natuurlijk aan, als de burgemeester dat zegt.”

De VVD-er wordt de opvolger van partijgenoot Boudewijn Revis, die gaat per oktober aan de slag bij Staatsbosbeheer.

Luister hier naar het gesprek met Anne Mulder op Den Haag FM.