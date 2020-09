Anne Mulder (VVD) benoemd tot wethouder

VVD’er Anne Mulder is woensdagavond geïnstalleerd als wethouder van Den Haag. Het voormalig Tweede Kamerlid is de opvolger van Boudewijn Revis die naar Staatsbosbeheer vertrekt. Mulder realiseert zich dat hij een zware portefeuille krijgt, maar hij kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. ‘Toen ik las dat Boudewijn wegging, gingen mijn handen jeuken’, zegt hij tegen mediapartner Omroep West.

Anne Mulder (50) zat de afgelopen tien jaar in de Tweede Kamer en daarvoor was hij van 2002 tot 2010 VVD-raadslid in Den Haag. Afgelopen juli was hij op de NPO te zien in het drieluik ‘Srebrenica – de machteloze missie van Dutchbat’. Hij vertelde geëmotioneerd over zijn ervaringen toen hij als dienstplichtig soldaat diende in Dutchbat III. Hij ging op vrijwillige basis naar Srebrenica en zag daar hoe Bosnisch-Servische militairen de enclave innamen. Het leidde tot de moord op 8.000 mensen.

Mulder kreeg veel positieve reacties op de uitzending. ‘Tot op de dag van vandaag word ik hierover aangesproken door mensen’, zegt hij. ‘Op straat, maar ook bijvoorbeeld via de mail. Ik ben nog altijd bezig om alle mails te beantwoorden. Veel mensen vinden dat in het drieluik eindelijk het echte verhaal is verteld.’

Milde boosheid

Zijn ervaringen in Srebrenica zijn de trigger geweest om de politiek in te gaan. Mulder: ‘Ik dacht toen: wat is de politiek naïef geweest door ons op deze missie te sturen. Vanwege een milde boosheid ben ik politiek actief geworden.’

Mulder kijkt uit naar zijn nieuwe baan op het Haagse stadhuis. ‘Toen ik las dat Boudewijn zou vertrekken gingen mijn handen jeuken’, legt hij uit. ‘Ik ben altijd met heel veel plezier raadslid geweest omdat je overal komt. Daarom heb ik een sollicitatiebrief geschreven en heb ik gesprekken gevoerd. Ik ben blij dat ik ben voorgedragen.’

Niet gevraagd

Hij zegt niet gevraagd te zijn door de VVD. ‘Ik heb zelf bepaald dat ik de brief zou schrijven. Sommige fracties maken een shortlist van kandidaten, maar de fractie in Den Haag heeft besloten alleen een profiel vast te stellen.’

De nieuwe wethouder neemt de zware portefeuille van zijn voorganger over met daarin financiën en stadsontwikkeling. ‘Het is een forse portefeuille, daarvan ben ik mij bewust. En door de coronacrisis is de portefeuille financiën extra uitdagend.’ Maar Mulder heeft ervaring met de materie, want hij was in de gemeenteraad woordvoerder financiën en hij werkte op het ministerie van Financiën.

Cultuurcomplex Amare

Tegelijkertijd erft Mulder een aantal omstreden dossiers. Zo is er al jaren politieke discussie over de bouw van het cultuurcomplex Amare dat onder de verantwoordelijkheid van wethouder Revis 31 miljoen euro duurder werd. Bovendien speelt er een heikele integriteitskwestie in dit dossier waarbij een topambtenaar die verantwoordelijk was voor de bouw van Amare moest vertrekken omdat hij ‘de gedragsregels’ had overtreden.

Daar bovenop onthulde Omroep West vorige week dat deze ambtenaar in een brief aan de gemeentesecretaris had laten doorschemeren dat als de gemeente en hij niet tot een akkoord kwamen over zijn vertrek en het tot een rechtszaak zou komen, dat ook negatieve gevolgen voor de gemeente kon hebben.

Integriteit

Mulder wil zich niet uitlaten over deze kwesties. ‘Ik realiseer mij dat integriteit hoog op het prioriteitenlijstje staat van het Haags stadhuis. Dit hangt als een donkere wolk boven de stad. Maar ik moet mij hier nog in verdiepen. Eerst ga ik aan de slag.’

Hij wil niet vooruitlopen op de vraag of hij over anderhalf jaar lijsttrekker wil worden voor de VVD. ‘Dat weet ik nog niet. Ik wil eerst een goede wethouder worden.’

