Klimaatstaker Stijn herkende eigen schrijven in troonrede: “Enorme eer”

De door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede was een bijzonder moment voor de Haagse student Stijn Warmenhoven, hij herkende in de voordracht zijn eigen schrijven. “Ik dacht: dat is mijn brief. Dat kwam verdomd veel overeen met wat ik laatst naar het AD ingestuurd had”, zegt Warmenhoven in Rob’s Tussendoortje.

De 18-jarige student en zogenoemd ‘klimaatstaker’ antwoordde met zijn brief op het verhaal van de 94-jarige Jan Hoek, hij schreef in augustus -in coronatijd- de jeugd aan: “Jongelui, hou even vol en je kunt over een jaartje weer helemaal los“.

https://twitter.com/TakoRietveld/status/1294726170987180032

“De kern van het verhaal van mijn kant was dat we moeten stoppen met vergelijken en eerder met alle generaties samen moeten werken, want er komt een grotere crisis aan”, zegt Warmenhoven over zijn antwoord. “Ik zie het als een enorme eer. Een compliment dat de Koning zei: ‘deze brief is de kern van Prinsjesdag’. Dat had ik niet zien aankomen. Het is mooi om te horen dat jouw brief zoveel impact heeft.

De betreffende passage uit de troonrede:

Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen, hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door de coronacrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk.

Warmenhoven werd in Den Haag bekend als een van de aanjagers van de klimaatstakers. Met Youth for Climate zette hij de zorgen van de jeugd met betrekking tot het klimaat op de kaart. Ook in de troonrede kwam het klimaat aan bod, het woord zelf kwam 7 keer voorbij. “Het blijven mooie woorden”, zegt Warmenhoven. “Het is goed dat de Koning er aandacht aan besteedt, maar -en dat is een oproep aan de politiek- het zijn steeds mooie woorden: we wachten op daden.”

De betreffende passage uit de troonrede:

Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is een vermindering van de CO2 -uitstoot met minimaal 49 procent in 2030, op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Later dit najaar verschijnt de eerste Klimaatnota. Voor komend jaar zitten er verschillende maatregelen in het vat, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de elektriciteitsproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren.

Luister hier naar het gesprek met Stijn Warmenhoven op Den Haag FM.

Ook de toeslagenaffaire werd door de koning benoemd in de troonrede. Hagenaar Janet Ramesar is één van de ouders die werd beschuldigd van fraude, ze hoorde het onderwerp dinsdag aangestipt worden in de rede. “Ik moest eerst even nadenken: ‘hoor ik dit goed?’ En toen dacht ik: ‘wat gaat dit doen?’ De belastingdienst doet nog steeds wat ze willen. Ik heb nou niet echt het idee dat omdat de Koning het heeft gezegd alles in een stroomversnelling komt”, zegt Ramesar in Rob’s Tussendoortje.

Zelf wacht ze nog op afhandeling van haar zaak. “Ik heb er geen vertrouwen in. Het is mooi dat de Koning het heeft genoemd, het is fijn om te weten dat we niet vergeten zijn. Voor mij maakt het niet veel uit, ik wil gewoon eens in de plus staan op mijn bankrekening en weer kunnen leven.”

De betreffende passage uit de troonrede:

De regering realiseert zich hoe cruciaal in het publieke domein het vertrouwen is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet naast mensen staan, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen, en is de regering er alles aan gelegen de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire snel te compenseren.

Luister hier naar het gesprek met Janet Ramesar op Den Haag FM.