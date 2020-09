ADO verhuurt linksback Aaron Meijers aan Sparta

ADO Den Haag verhuurt linksback Aaron Meijers voor één seizoen aan Sparta Rotterdam. Linksachter Lassana Faye bewandelt de omgekeerde weg en wordt voor één seizoen gehuurd van de Rotterdammers. Door de huurdeal onstaat er weer wat meer financiële ruimte bij ADO, meldt mediapartner Omroep West.

Meijers speelde negen seizoenen voor ADO Den Haag. De verdediger die ook als middenvelder uit de voeten kon, was de laatste jaren aanvoerder van de Haagse club. In totaal speelde hij 230 competitiewedstrijden voor ADO waarin hij zeven keer scoorde.Bij Sparta is het voor Meijers een weerzien met Tom Beugelsdijk, met wie hij jaren in de verdediging stond. Ook de trainer van de Kasteelclub is geen onbekende voor de linksback. Henk Fraser was tussen 2014 en 2016 zijn trainer in Den Haag.