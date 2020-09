Revis blikt terug: “Het is zó leuk om wethouder te zijn in de stad waar je van houdt”

Boudewijn Revis neemt woensdagavond afscheid van de Haagse politiek. Na een kleine acht jaar wethouder te zijn geweest en vier jaar namens de Haagse VVD in de raad te hebben gezeten stapt Revis op om per oktober als directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling aan de slag te gaan bij Staatsbosbeheer. “Het is toch een beetje een gekke dag. Je weet de afgelopen weken, maanden dat ie eraan zit te komen. Vanavond in de raad is het klaar en ben ik geen wethouder meer als ik naar huis ga”, zegt Revis in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Ik ga heel veel missen, want het is zó leuk om wethouder te zijn in de stad waar je van houdt. Het meest ga ik missen dat je zelf aan het stuur zit om sommige dingen verder te brengen. Bijvoorbeeld het programma ‘De kust gezond‘ om de Noordboulevard mooier te maken. Dat heb ik bedacht, kunnen uitvoeren, in een coalitieakkoord kunnen zetten, heb ik geld voor bij elkaar kunnen krijgen… Dat is een unieke mogelijkheid in je leven, dat je zoveel invloed kan hebben op hoe je eigen omgeving eruit ziet.”

“Wat ik het minst ga missen is sociale media. Je moet als politicus ook aanwezig zijn op Facebook en Twitter. En als ik daar op terugblik, denk ik: het is vooral negatief en maar een klein gedeelte van de bevolking uit zich daar. En het is meestal niet de gemiddelde mening.”

Aan de vooravond van Vlaggetjesdag opende wethouder @BoudewijnRevis en zijn vrouw Meral in klederdracht de grootste haringparty op #Scheveningen. pic.twitter.com/AS57efuZTN — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) June 15, 2018

Hoewel Revis afscheid neemt van de lokale politiek is de deur naar de politiek niet geheel gesloten. “Niet per se. Ik heb nog een heel leven voor me, er kan nog van alles gebeuren.” De focus ligt nu op zijn nieuwe baan: “Het is voor mezelf heel goed om me te ontwikkelen als leidinggevende, als directeur in een belangrijk bedrijf. En je draagt ook bij aan hoe Nederland er straks uit ziet.”

Op de vraag of Mark Rutte hem na de verkiezingen van 2021 mag bellen voor Rutte 4 reageert Revis als volgt: “Ik neem altijd op als de Minister-president belt, maar het zou wel gek zijn als je net een jaar bezig bent -ik heb de directeur Staatsbosbeheer belooft een klus te klaren- om dan ook meteen weer weg te gaan.”

Revis wordt woensdagavond opgevolgd door partijgenoot Anne Mulder. Verschillende ex-collega’s van Revis namen eerder deze week in het programma Spuigasten al afscheid van de VVD-er.

Luister hier naar het gesprek met Boudewijn Revis op Den Haag FM.