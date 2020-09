Verdachten grootschalige handel in vervalste merkartikelen langer vast

Drie van de vijf verdachten in de zaak van grootschalige handel in goederen met vervalste merken blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Twee anderen die werden aangehouden zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachte. Het onderzoek is nog bezig, meldt het OM.

De drie die nog vastzitten zijn een 40-jarige man en een vrouw van 25 uit Den Haag en een 29-jarige Rotterdammer. De 41-jarige man uit Den Haag die vastzat voor witwassen en de 22-jarige man uit Monster die verdacht wordt van handel in vervalste merkgoederen zijn vrijgelaten.

De accounts op Instagram waarop de goederen werden aangeboden, zijn door de FIOD en het Openbaar Ministerie voorzien van waarschuwende banners, Eerder waren deze accounts geblokkeerd.

Michael van der Plas

Het Instagram-account van Michael van der Plas (40), de ex-man van realityster Samantha ‘Barbie’ de Jong, werd geblokkeerd. Een woordvoerder van de FIOD bevestigde dat dat is gebeurd op verdenking van het verkopen van nep-merkkleding.

Het OM wil niet zeggen of Van der Plas ook een van de verdachten is die nog vastzit. Op het Instagram-account van Van der Plas staat dat deze nog in beslag is genomen door de FIOD.