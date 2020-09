Vertrekkend wethouder Boudewijn Revis ontvangt gouden vroedschapspenning

‘We hebben de lange termijn laten winnen van de waan van de dag.’ Met die woorden nam wethouder Boudewijn Revis (VVD) woensdag na twaalf jaar afscheid van de Haagse gemeentepolitiek, schrijft mediapartner Omroep West. Revis ontving uit handen van burgemeester Jan van Zanen de gouden vroedschapspenning. Zijn partijgenoot Anne Mulder wordt zijn opvolger als wethouder.

‘Wethouder ben je niet alleen, maar dat doe je samen’, haalde Revis ook aan tijdens zijn afscheidsspeech. ‘We hebben samen resultaten bereikt. De stad is de afgelopen jaren mooier geworden. We hebben hier in de raad verschillen overbrugd.’

Revis was sinds 2012 eerste loco-burgemeester en wethouder van onder meer Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen. Daarvoor was hij vier jaar lang gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Haagse VVD. Per 1 oktober gaat Revis aan de slag als directeur Terreinbeheer en Ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Het buitengebied kent hij goed: hij was eerder voorzitter van Scouting Nederland en werkte dertien jaar bij de Koninklijke Landmacht.

Pijlers

Toen ik in 2008 lid werd van de Haagse gemeenteraad kreeg ik als les mee dat alles wat je op je afscheid nog te zeggen hebt, te laat is’, begon Revis zijn monoloog in de Haagse raad. ‘Volgens dat levensmotto heb ik de afgelopen jaren geleefd. Dat betekent dat ik nu weinig te zeggen heb.’

Toch vulde het stemgeluid van de afscheid nemend wethouder in het kwartier daarna het atrium op het Haagse stadhuis. Middels verschillende pijlers lichtte hij zijn tijd als raadslid en wethouder toe. Om als laatste het woord te richten aan de Haagse gemeenteraad. ‘Ik ben jullie dankbaar’, zei hij tegen ze.

Malieveld in goede handen

Ook burgemeester Jan van Zanen sprak Revis nog toe. ‘Den Haag mooier en beter maken kunnen we als het motief van jouw acht jaar als wethouder zien. Je zette je in voor de grote en kleine projecten. Van de Rotterdamsebaan tot en met de kleur van de lantaarnpalen op Scheveningen.’

‘We weten in ieder geval dat het Malieveld en Haagse Bos goed in handen zijn bij boswachter Boudewijn Revis’, sloot Van Zanen af.

Luister hier het afscheidsinterview met wethouder Boudewijn Revis in Spuigasten op Den Haag FM