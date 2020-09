Genoeg geld voor debuutalbum Tess Merlot, crowdfunding loopt door voor te maken videoclip

De naam ‘Tess et Les Moutons’ was al verdwenen om plaats te maken voor een nieuwe artiestennaam: Tess Merlot. Daar kwam de ambitie bij om, middels crowdfunding via voordekunst.nl, genoeg geld op te halen voor een Franstalig debuutalbum van de Haagse artiest. Ook die ambitie is al verdwenen, of beter: ingehaald door de realiteit. Dankzij een forse donatie van de gemeente Den Haag (2300 euro) en het Prins Bernhard Cultuurfonds (750 euro) is het inmiddels mogelijk om een album te gaan maken.

“Gisterochtend startte ik nietsvermoeden voordekunst op om te kijken hoe het er voor stond. En toen had ik opeens een bericht waarin stond dat de gemeente Den Haag -met een behoorlijk fors bedrag- ook wilde steunen. Hij knalde ineens boven de 100% uit, ik ben er nog steeds een beetje beduusd van”, zegt Van der Zwet in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Naast de grote donaties is Van der Zwet ook dankbaar voor de vele andere donateurs die een financiële bijdrage hebben toegezegd: “Vooralsnog vind ik het helemaal te gek dat zoveel mensen doneren. Eerst natuurlijk vrienden en familie. Vervolgens liefhebbers van Franstalige muziek, van onze eigen muziek. Dat was natuurlijk al fantastisch!”

Maar de zangeres heeft meer noten op haar zang, na overleg met voordekunst is het streefbedrag opgehoogd om ook een videoclip te kunnen maken bij de eerste single. “We weten al precies welk nummer we als eerste single willen uitbrengen, daar hoort ook een clip bij.”

Luister hier naar het gesprek met Tess van der Zwet op Den Haag FM.