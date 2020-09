Onderzoek tot autoluw maken Weimarstraat “mooie eerste stap”

De wens om de hele Weimarstraat autoluw te maken is er onder bewoners die zijn verzameld in WijWeimar al langer. Nu is het zo dat een deel van de straat eenrichtingsverkeer is en een deel nog tweerichtingsverkeer, of dat in de toekomst blijft moet worden onderzocht. De motie van de Haagse Stadspartij (HSP) die het stadsbestuur oproept tot onderzoek van het autoluw maken van de straat werd woensdag door een meerderheid aangenomen.

“Daar zijn we wel blij mee. We zien dat echt wel als een mooie eerste stap. Zeker zo kort op het fietsprotest, dan is dat toch niet voor niks geweest”, zegt Floor Guldemond van WijWeimar in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. In het eerste weekend van september protesteerden buurtbewoners in de Weimarstraat met een lawaaitocht tegen de onveilige verkeerssituatie die zij in de straat ervaren. “Wat ons betreft is de auto’s straks te gast.” HSP-raadslid Peter Bos zegt op Twitter te hopen dat het stadsbestuur de motie zal uitvoeren: “Bij de beraadslaging in juli had het college geen bezwaar tegen de motie.”

Yeah! Zojuist vond de herstemming plaats en ditmaal een meerderheid voor mijn motie om de Weimarstraat autoluw te maken. VVD stemde nu wel voor. Heel goed! https://t.co/HUTQXIeFwO — Peter Bos (@HSPeterBos) September 16, 2020

WijWeimar is voorstander van het autoluw maken van de straat omdat daarmee de mogelijkheid onstaat de straat anders te gebruiken. “Omdat het nu een plek is waar heel veel even kort naar toe wordt gegaan, terwijl wij eigenlijk een plek willen creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen verblijven. Waar je ook gewoon lekker op een bankje kunt rusten. Dat de straat weer echt voor de buurt wordt. Want eigenlijk alles eromheen, er wonen heel veel gezinnen met kinderen. het is een heel gemeleerde bewonersgroep eigenlijk. Hoe mooi is het als zij elkaar -in alle rust – en hopelijk ook nog in het groen in die Weimarstraat kunnen ontmoeten?”

Hoewel je zou kunnen zeggen dat er met een motie die oproept tot het doen van een onderzoek er geen snelheid zit in het autoluw maken van de straat is Guldemond tevreden met de te zetten stap: “Wij willen het positief zien. Zo doen we ook altijd onze acties, die steken we positief in. En we hebben wel het idee dat er nu echt aandacht voor is, zeker nadat we al eerder een demonstratie hebben gehouden.”

Door de concentratie van coffeeshops in een deel de straat sprak de HSP eerder al van ‘Woon-wietverkeer in de Weimarstraat‘ en verzocht ze het college te onderzoeken of de straat autoluw gemaakt kon worden. Als het aan WijWeimar ligt zijn er in de toekomst ook minder shops in de straat te vinden: “Het liefst hebben we ze natuurlijk weg. Dat is altijd ons streven. We denken dat het voor hen ook chiller is als zij ergens anders zitten dan in een woonstraat, want dan hebben ook hun klanten ruimte om te parkeren.”

