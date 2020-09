‘Cafés moeten om 1.00 uur dicht en nog maar 50 gasten toegestaan’

Cafés moeten eerder dicht om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Het zou gaan om de horeca in Haaglanden en Hollands Midden, waar studentensteden Leiden en Delft onder vallen. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS.

In totaal wordt in zes regio’s in de Randstad het cafébezoek ontmoedigd. Om middernacht gaan de lampen aan en de muziek uit. Een uur later moet de kroeg leeg zijn, schrijft de NOS. Ook het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een horecazaak wordt teruggebracht. Nu is de maximale groepsgrootte nog 100. Dat wordt 50. Wanneer de maatregel ingaat is nog niet duidelijk.

Studenten

Met regionale maatregelen wil het kabinet het stijgende aantal besmettingen tegengaan. Woensdag kwamen er 1500 besmettingen bij en vandaag werden er 1756 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste coronabesmettingen in de regio Haaglanden vinden plaats in de privésfeer, bij terugkerende vakantiegangers en bij studenten. Dat zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag woensdagnacht in de Haagse gemeenteraad.

Donderdagavond is er overleg geweest tussen het kabinet en de voorzitters van de zes veiligheidsregio’s. De maatregelen worden vrijdag verder uitgewerkt, ’s avonds is er opnieuw een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Den Haag FM zendt de persconferentie vrijdag om 19.00 uur live uit met een langere uitzending van Studio Haagsche Bluf.